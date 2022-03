Er was al de stijgende vraag naar jodiumtabletten bij de apotheek, en ook Tele-Onthaal merkt dat er heel wat angst leeft door de oorlog in Oekraïne. Bij twaalf procent van de oproepen is het conflict de aanleiding voor contact met Tele-Onthaal, en dat is meer dan verwacht. “Biologisch ­gezien is die reactie heel menselijk”, zeggen psychologen. Maar hoe zorg je dat angst je niet verlamt?