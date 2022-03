De grensposten tussen Oekraïne en Polen worden op dag zeven van de Russische inval overspoeld met vluchtelingen. Ook die van Medyka. Het slaperig grensstadje in het zuidoosten van Polen is plots het toneel van ontelbare menselijke drama’s, maar er is ook plaats voor heel wat solidariteit. Onze reporter in de grensstreek trok ernaartoe.