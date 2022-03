Anderlecht dankzij drie kopbalgoals tegen Eupen naar eerste bekerfinale in 7 jaar

Anderlecht heeft dankzij drie kopbaldoelpunten een 3-1-zege geboekt in de terugwedstrijd van de halve finales van de beker tegen Eupen (heen: 2-2). Eupen incasseerde in de eerste helft twee quasi identieke doelpunten op een corner, waarbij Murillo en Magallan vrij mochten inkoppen. Prevljak scoorde tussendoor tegen, maar bij de start van de tweede helft kopte Kouamé na een schitterende detente de 3-1 tegen de touwen. Anderlecht staat voor het eerst in 7 jaar in de bekerfinale en ontmoet AA Gent.