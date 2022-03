REACTIES. Vincent Kompany blij dat zijn ploeg rustig bleef: “Geen paniek gezien na de 1-1”

Voor Vincent Kompany is het niet nieuw: strijden voor finales en prijzen. Voor zijn jongens wel. De coach van Anderlecht was blij dat zijn ploeg heel rustig gebleven is toen Eupen op 1-1 kwam.

“Dit is fantastisch voor ons. We hadden een vol huis, maar de supporters waren niet alleen aanwezig , ze beleving was ook perfect voor een bekerwedstrijd”, zei Kompany.

“We kwamen snel 1-0 voor, maar het werd ook snel 1-1. Op dat moment hebben we niet gepanikeerd. Het is bij dat ene schot van Eupen gebleven en dat zegt veel. Op het moment dat Eupen druk ging zetten, hebben we goed gebruikgemaakt van de ruimtes in de rug. In de eerste helft deden we dat iets te weinig. We zijn de hele wedstrijd gevaarlijk geweest.”

Twee belangrijke duels met AA Gent

“We moeten ook in de competitie nog tegen AA Gent spelen, maar er zijn meer dan één of twee ploegen betrokken in de strijd voor de Champions Play Off. Dat is ook logisch als je vier plaatsen hebt en zeven topclubs. We gaan nu even genieten van deze kwalificatie, maar zondag gaat het om KV Oostende. Er valt nog niets te winnen tegen AA Gent.”

“AA Gent is een sterke tegenstander, maar op de dag van de finale zullen we een goed plan hebben. We moeten de emoties aan de fans overlaten en onze taken goed uitvoeren. Ik heb zelf een klein beetje ervaring en zal die met mijn spelers delen.”

Kouamé scoort nu wel: “Geeft vertrouwen”

© Isosport

Christian Kouamé scoorde een schitterend kopbaldoelpunt en had zo zijn revanche beet voor de competitiewedstrijd tegen OH Leuven (0-0), waar hij het naliet om te scoren.

“Voor de bekerfinale hebben we nog belangrijke wedstrijden, want we willen in de Champions Play Off eindigen”, zei de Ivoriaanse aanvaller. “Aan die bekerfinale denken we pas daarna. AA Gent is een grote ploeg, we hebben hun wedstrijd tegen Club Brugge gezien. Het wordt niet makkelijk, maar het is wel een mooie finale. Ik ben blij dat ik heb kunnen scoren, want de vorige match heb ik het laten liggen. Ik ben heel blij dat ik nu wel heb kunnen scoren, dat geeft vertrouwen.”

© BELGA

Van Crombrugge: “Beker was doelstelling bij begin van seizoen”

Eupen kon weinig gevaar stichten, maar toch was Anderlecht-keeper Hendrik van Crombrugge weer belangrijk. Hij zorgde er mee voor dat Paars-Wit zich nooit zorgen hoefde te maken. “Deze bekerfinale is heel belangrijk voor ons, voor de club en voor de coach”, zei hij. “Het was een doelstelling bij het begin van het seizoen en het is een prijs die we kunnen pakken. Een finale speel je niet om deel te nemen, maar om te winnen. Maar we moeten nu eerst focussen op KV Oostende, want in de competitie komt er ook een belangrijke periode aan. Ook daar nemen we het eerst op tegen AA Gent. Dat is misschien een beetje symbolisch. Het is aan ons om te tonen dat we de sterkste van de twee zijn.”

“Bij 3-1 was de wedstrijd gedaan. Eupen was een beetje vermoeid en de moed was eruit, al is dat ook onze verdienste.”