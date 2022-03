Anderlecht-AA Gent wordt de bekerfinale. Paars-wit nam met 3-1 afstand van Eupen en ruikt een trofee. Voor eigenaar Marc Coucke zou dat zijn allereerste prijs zijn in het voetbal en voor Anderlecht toch een herrijzenis. Dat Hein Vanhaezebrouck straks de tegenstander is – Coucke gooide Hein in 2018 buiten – maakt het extra speciaal.