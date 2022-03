KV Mechelen verhuurt Wernersson opnieuw aan Noorse tweedeklasser Stabaek

KV Mechelen heeft bekendgemaakt dat het linksachter Victor Wernersson opnieuw uitleent aan Stabaek. De Noorse tweedeklasser neemt de Zweed tot het einde van het kalenderjaar over.

Wernersson speelde tussen augustus en december 2021 al op uitleenbasis voor Stabaek. Hij kwam toen 13 keer in actie. In Mechelen kwam de 26-jarige Zweed sinds zijn komst van het Zweedse Göteborg in de zomer van 2020 tot slechts negen optredens. (belga)