Lior Refaelov won de Beker al met Club Brugge en Antwerp, straks ook met Anderlecht?

Lior Refaelov had vandaag een groot aandeel in de kwalificatie van RSC Anderlecht voor de finale van de Croky Cup. Hij zorgde zowel bij de eerste als de derde treffer van Anderlecht voor de assist en speelt straks zijn vierde bekerfinale. Opvallend: als RSCA zegeviert tegen Gent op de Heizel, zal Refaelov de Beker van België hebben gewonnen met drie verschillende clubs.

Lior Refaelov houdt van de Belgische bekerfinale. In 2015 besliste hij als speler van Club Brugge de finale tegen Anderlecht met een laat afstandsschot, nadat hij eerder al de aangever was van de 1-0 die Tom De Sutter tegen de netten werkte. Eén jaar later stond hij opnieuw in de finale met blauw-zwart, en opnieuw scoorde hij - Víctor Valdés stond aan de grond genageld bij de rechtstreekse vrije trap van de Israëliër. Standard won toen wel met 1-2.

In 2015 scoorde Refaelov tegen en won hij van zijn toekomstige club (Anderlecht), in 2020 kwam hij bij zijn derde finale uit tegen oude liefde Club Brugge. En jawel, ook toen deed hij de netten trillen. Zijn treffer na 25 minuten was het enige doelpunt van de wedstrijd en Antwerp mocht de trofee de lucht in steken.

Geen unicum

Binnenkort speelt Refaelov zijn vierde bekerfinale en gaat hij met Anderlecht op zoek naar zijn derde eindzege in het toernooi. De Beker winnen met drie verschillende Belgische teams zou een straffe prestatie zijn, maar geen unicum. De spelers in onderstaand lijstje* gingen hem alvast voor.- Sander Coopman: Club Brugge, Zulte Waregem, Antwerp- Koen Daerden: Genk, Club Brugge, Standard- Onur Kaya: Lokeren, Zulte Waregem, KV Mechelen- Mbaye Leye: Gent, Standard, Zulte Waregem- Jacky Munaron: Anderlecht (4), Club Luik, Standard- Luigi Pieroni: Anderlecht, Gent, Standard

*Niet alle spelers kwamen ook effectief in actie in 3 finales, in sommige gevallen is er zelfs sprake van 0 speelminuten in de hele bekercampagne