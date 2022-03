Toni Kroos (Real Madrid) valt uit met spierblessure, return tegen PSG komt in gevaar

De Duitse middenvelder wordt vrijdag onderzocht, waarna de ernst van de kwetsuur duidelijk moet worden, maar de clubarts zou alvast vrezen dat Kroos volgende week woensdag niet kan meespelen in de Champions League tegen PSG. Real moet dan in de terugwedstrijd van de achtste finales een 1-0 nederlaag ophalen. Real-coach Carlo Ancelotti kan dan al zeker geen beroep doen op Casemiro, een andere centrale middenvelder. De Braziliaan is geschorst, net als linkerflankverdediger Ferland Mendy.

Zaterdag zou Kroos er al zeker niet bij zijn in het competitieduel tegen Real Sociedad, de club van Adnan Januzaj. Zijn onbeschikbaarheid is dan minder een probleem want Real leidt na 26 van de 38 speeldagen in La Liga met een voorsprong van zes punten op Sevilla.