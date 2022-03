Spookrijder veroorzaakt twee zware ongevallen op E313: één bestuurder overleden, twee zwaargewonden

Op de E313 in Beringen gebeurde vrijdagochtend een dodelijk verkeersongeval. Volgens getuigen werd de crash veroorzaakt door een spookrijder. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ze sloten de snelweg volledig af in de richting van Hasselt.

Het ongeval gebeurde rond 5 uur. Volgens de eerste getuigenissen is de oorzaak van de crash een spookrijder die op de E313 naar Hasselt vanuit de verkeerde kant kwam aangereden. Ter hoogte van Beringen ging dat helemaal mis.

“De snelweg is volledig dicht door een ongeval met een spookrijder”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum. “Er staat nu al een file.” De hinder kan nog heel lang duren, zo wordt gewaarschuwd.

“Ik zag hoe een chauffeur met Poolse nummerplaten aan hoge snelheid kwam aangereden”, vertelt getuige Kristof Costermans. “De spookrijder ramde twee wagens, waaronder een terreinwagen met aanhangwagen, alvorens zelf te crashen.”

© tp

Het gaat om twee zware ongevallen op zo’n 500 meter van elkaar. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Behalve twee teams van de brandweer kwamen ook meerdere ambulances en een mug-arts ter plaatse.

Volgens de eerste informatie kwam één man om het leven. Hij zou samen met een vrouw in een auto hebben gezeten die door de spookrijder werd aangereden. Het vrouwelijke slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht en zou zwaargewond zijn. Ook de spookrijder werd levend uit zijn voertuig gehaald. De automobilist werd met ernstige verwondingen afgevoerd.

© tp

Om hoeveel gewonden het in totaal gaat is nog niet bekend. Tussen de twee ongevallen in gebeurde nog een derde aanrijding. In de file die zich vlak na het ongeval had gevormd reden een bestelwagen en vrachtwagen elkaar aan.

De hulpdiensten sloten de gehele snelweg in de richting van Hasselt af. De federale wegpolitie deed de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in.

Het verkeer wordt omgeleid. Automobilisten moeten de snelweg verlaten via afrit 26 in Beringen en daarna de calamiteitenomleiding met de letter F volgen tot oprit 27 (Hasselt-West). Daar kunnen de bestuurders opnieuw de snelweg oprijden. Voor het verkeer vanuit Gent wordt aangeraden om niet via Antwerpen naar Hasselt te rijden, maar wel via Brussel.