Jury spreekt politieagent vrij na dood van Breonna Taylor

In de VS heeft een jury de enige politieagent die was aangeklaagd na de dood van de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor vrijgesproken. Hij werd niet vervolgd voor de dood van de vrouw, maar omdat hij blind tien kogels afvuurde, die appartementen raakten in hetzelfde gebouw als dat van Taylor. Op die manier bracht hij de levens van de andere bewoners in gevaar.

Drie politiemensen in burger schoten de 26-jarige ziekenhuismedewerker Breonna Taylor op 13 maart dood bij een inval op zoek naar drugs in haar huis in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Haar vriend had geschoten op de agenten. Hij dacht dat ze criminelen waren, zei hij later. Er werden geen drugs gevonden.

Op een proces, dat een week duurde, besliste de jury dat de 45-jarige agent Brett Hankison niet schuldig is. Zijn advocaat Stew Mathews reageerde tevreden op het verdict. “Gerechtigheid is geschied,” zei hij, terwijl hij opmerkte dat zijn cliënt gewoon “zijn werk als politieagent had gedaan”.

De dood van Taylor werd een van de zaken die als symbool dienden voor de golf van protesten tegen politiegeweld en racisme onder leiding van de Black Lives Matter-beweging. Meerdere celebrities en atleten maakten gebruik van hashtags en haar beeltenis om de zaak onder de aandacht te brengen. Mogelijk laaien die protesten opnieuw op na de uitspraak van de jury.

© AP