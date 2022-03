Dashcam filmt zware ontploffing in Oekraïense woonwijk, 47 burgers komen om het leven na bombardementen

Na Russische bombardementen op een residentiële buurt in de Oekraïense stad Tsjernihiv zijn donderdag minstens 47 burgers om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten van de stad die in het noorden van het Oost-Europese land ligt. Eerst werd gesproken over 33 dodelijke slachtoffers, maar dat dodental is intussen opgelopen naar 47. Minstens 18 anderen zijn gewond geraakt, maar er wordt tussen het puin nog volop gezocht naar andere slachtoffers.