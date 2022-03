De glorieuze terugkeer van het foutste kapsel: “Sommigen hebben niet eens door dat het een nektapijt is”

Een korte snit langs de zijkant, een langere coupe achteraan: voor velen heeft het nektapijt een foutief imago, maar dat is buiten Bavo Van Broeck gerekend. Hij is apetrots op zijn overwinning op het ‘Nektapijtenfestival’ in Australië. Hij won er in de categorie ‘Rookie’, voor matjes van net geen twee jaar ‘lang’. Maar niet enkel daar is het nektapijt terug hip, ook in onze kapperszaken. Daar heet het onder fashionista’s nu modieuzer een “mullet”.