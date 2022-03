Veertiger krijgt jaar cel voor aanranding, maar wordt vrijgesproken voor verkrachting

Een Vlaams-Brabantse veertiger is vrijdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar omdat hij in 2017 een meisje had aangerand. De veertiger werd er ook van verdacht dat hij het meisje verkracht had, maar daarvoor werd hij vrijgesproken. De man werd in het verleden al veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van zijn eigen dochter.

Na zijn veroordeling in 2014 voor de feiten ten aanzien van zijn dochter, raakte de man betrokken bij een sociaal project in zijn woonwijk, dat onder meer gericht was op kwetsbare jongeren. Daar leerde hij het meisje kennen, dat al een uitermate moeilijke jeugd had doorgemaakt en sinds zeer jonge leeftijd geplaatst was in een pleeggezin.

In oktober 2017 brachten de man en het meisje, samen met een derde persoon, een avond door aan het kampvuur. Toen die derde persoon vertrok, zou de man zich aan het meisje vergrepen hebben. Volgens haar verklaring had hij haar aangerand, geslagen, en vervolgens in de laadruimte van zijn bestelwagen opgesloten en verkracht.

LEES OOK. “Dit maakt me misselijk, ik voel me uitgelachen”: verkrachter van Nathalie vraagt al na vijf jaar enkelband (+)

“Geen objectief bewijs”

De beweerde feiten kwamen pas weken later aan het licht, toen het meisje beetje bij beetje haar verhaal deed bij haar begeleiders. “Er is in het dossier geen enkel objectief bewijs”, klonk het. “Er is alleen de verklaring van het slachtoffer, maar die heeft ze tot viermaal toe gewijzigd. Ze geeft drie verschillende data waarop de feiten zouden gebeurd zijn, en eenmaal heeft ze zelfs toegegeven dat alles verzonnen was. Niemand heeft ooit verwondingen bij haar vastgesteld, wat toch te verwachten zou zijn als ze meermaals geslagen werd.”

Volgens de rechtbank was er inderdaad geen afdoende bewijs voor de verkrachting, maar stond het wel vast dat de man het meisje had aangerand. Daarvoor krijgt hij een effectieve gevangenisstraf van één jaar opgelegd.