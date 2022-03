Hein Vanhaezebrouck ligt nog niet wakker van bekerfinale tegen ex-club Anderlecht: “Willen ook tot het einde meestrijden in de competitie”

“Wij zijn nu totaal nog niet bezig met de bekerfinale”, laat Hein Vanhaezebrouck er nog geen twijfel over bestaan: de competitie en de Europese duels tegen PAOK zijn nu de eerste prioriteiten voor de Buffalo’s. “Natuurlijk zijn we tevreden dat we in de halve finale de machtigste ploeg van het land hebben kunnen verslaan. Nu ligt de focus echter alweer op de partij van zondagavond tegen Zulte Waregem.”

LEES OOK. Schaduwcoach Wim De Coninck heeft niets dan lof voor de Buffalo’s: “Dit AA Gent is de beste ploeg in België”

Een zogenaamd kleinere ploeg als tegenstander op zondagavond. In het recente verleden verliepen dergelijke duels voor AA Gent niet altijd naar wens: “Deze groep heeft echter ook al voldoende bewezen om meteen weer de juiste focus te vinden”, neemt HVH zoals steeds zijn ploeg in bescherming. “Ik zat hier al heel vaak om alles en iedereen binnen de club te verdedigen toen het moeilijk ging en er kritiek kwam uit alle hoeken.”

© REUTERS

“Ik zei toen ook al dat we op juiste weg zaten. Dat was toen misschien nog niet zichtbaar in de resultaten maar nu ga ik plots niet euforisch doen na het behalen van de finale. Als we woensdagavond in Brugge hadden verloren, was de druk hier nog groter geworden. En die is nu nog altijd even groot.”

Toch beseft Vanhaezebrouck dat AA Gent meer dan ooit nood heeft aan een prijs: “We hebben niet de mogelijkheden zoals Club, zij kunnen dit jaar trouwens nog de titel pakken en kunnen volgend jaar zich weer extra wapenen om op alle fronten mee te strijden. Wij hebben nood aan iets, daar verandert de finale behalen nog niets aan.”

© BELGA

“Ik wil echter iedereen feliciteren: de technische, fysische en medische staf; alle mensen in onze entourage. Het feit dat mijn spelers na al die tegenslag en ondanks de vele matchen die we al hebben afgewerkt, zich fysiek en mentaal nog steeds zo goed voelen, heeft ook te maken met al die mensen die zich constant keihard inzetten maar niet altijd de waardering krijgen die ze verdienen zowel binnen als buiten de club.”

“Ik wil niet nu al uitgeteld zijn”

De tegenstander in de finale is Anderlecht, een ex-club van HVH. Maar ook dat gegeven brengt de Gentse coach niet uit zijn evenwicht: “Het maakt me niet uit tegen wie we de finale moeten spelen. We focussen ons nu op Zulte Waregem. Dat is nu voor ons de volgende challenge. Als we die missen, zou dat pijnlijk zijn. We hebben nog veel matchen te spelen, ook Europees. Daar ligt nu onze focus. We zien wel wat er in april gebeurt.”

LEES OOK. De beren van de Buffalo’s: Okumu, Torunarigha en Ngadeu maakten indruk tegen Club Brugge

“Doorheen het hele seizoen hebben we al veel punten weggeven tegen mindere tegenstanders De laatste wedstrijden verloopt dat toch iets beter: we gingen winnen op Eupen en wonnen ook thuis tegen Seraing. Die lijn moeten we nu doortrekken. Eigenlijk hadden we ook in januari niet zoveel punten moeten laten liggen. Puntenverlies tegen Zulte Waregem zou een enorme domper zijn want we willen ook tot het einde blijven meestrijden in de competitie. Ik wil niet nu al uitgeteld zijn.”