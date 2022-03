Een gebouw op de site van de kerncentrale is beschoten. — © Zaporizhzhya NPP via REUTERS

Afgelopen nacht is er brand uitgebroken in de kerncentrale van Zaporizja na beschietingen van Russische troepen. President Volodimir Zelenski beschuldigt zijn Russische collega Vladimir Poetin van nucleaire terreur. “Nooit eerder heeft een land een kerncentrale beschoten”, zegt hij. Wat is er exact gebeurd? Hoe gevaarlijk is dit? En heeft dit gevolgen voor ons land?