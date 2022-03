De vredesgesprekken in Wit-Rusland tussen Oekraïne en Rusland hebben nog niet tot een staakt-het-vuren geleid. Wel is er een akkoord over humanitaire corridors. Maar wat zijn dat juist en hoe veilig zijn ze? Caritas International en Jan Wouters, professor internationaal recht aan de KU Leuven, geven de antwoorden.