Fietser (57) door vrachtwagen gegrepen en overleden in Zeebrugge

Een 57-jarige fietser uit Knokke-Heist kwam vrijdagmorgen om het leven bij een ongeval in Zeebrugge. De man werd door een vrachtwagen gegrepen en overleed ter plaatse. Een deskundige moet de omstandigheden nu onderzoeken.

Het ongeval gebeurde vrijdagmorgen omstreeks 9.40 uur langs de Isabellalaan in Zeebrugge. Zowel de fietser als de vrachtwagenbestuurder reden in de richting van de sluizen. Om een nog ongekende reden raakten de twee in botsing. De fietser belandde daarbij volgens de eerste informatie onder de vrachtwagen.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer, een 57-jarige man uit Knokke-Heist, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De Isabellalaan werd in één richting volledig afgesloten voor het verkeer. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden verder te onderzoeken. “Die zijn voorlopig helemaal nog niet duidelijk”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politiezone Brugge.

(tlg)