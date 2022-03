Oekraïense president Zelenski over brand in grootste kerncentrale van Europa: “Aanval op Zaporizja had zes Tsjernobyls kunnen zijn”

De Oekraïense president Zelenski heeft de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja opnieuw ten strengste veroordeeld. De aanval veroorzaakte een brand in de grootste nucleaire centrale van Europa, maar de vlammen zijn intussen geblust. “De aanval op Zaporizja had zes Tsjernobyls kunnen zijn”, aldus de president. Ook in de internationale gemeenschap wordt verontrust gereageerd op de aanval op de kerncentrale.

LIVE. Oorlog in Oekraïne: volg hier alles over de invasie van de Russische troepen

“Volk van Oekraïne!”, opende Zelenski een televisietoespraak. “We overleefden de nacht die de loop van de geschiedenis had kunnen stopzetten. De geschiedenis van Oekraïne, de geschiedenis van Europa. De Russische aanval had schade kunnen veroorzaken die gelijk is aan zes Tsjernobyls.” Volgens Zelenski wist Rusland goed wat het deed door de kerncentrale, de grootste in Europa, direct onder vuur te nemen met artilleriegeschut, en noemde de aanval “terreur van een ongezien niveau”.

Hij richtte zich vervolgens rechtstreeks tot de Russische bevolking. “Hoe is dit mogelijk? Hebben we samen niet de gevolgen bestreden van de Tsjernobyl-kernramp in 1986? Ga de straat op, en laat jullie regering weten dat jullie willen leven. Straling weet niet waar Rusland is. Straling weet niet waar de grenzen van landen beginnen.” Zelenski vroeg het westen vervolgens ook nogmaals om een ‘no fly’-zone in te stellen boven Oekraïne in de strijd tegen een “nucleaire terroristenstaat”.

LEES OOK. Oorlog bij grootste kerncentrale van Europa, brand na Russisch projectiel: wat met de reactoren en is dit gevaarlijk? (+)

(jvh, pjv)