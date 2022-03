Coach Champions League-stuntploeg Sheriff Tiraspol keerde terug naar Oekraïne om leger bij te staan: “Spelers bleven vragen waarom ik zo verdrietig was”

Wat een vreemd jaar voor Yuriy Vernydub. De 56-jarige Oekraïense coach stuntte eind september met het Moldavische FC Sheriff Tiraspol in de Champions League door te winnen op het veld van Real Madrid. Maar nu is hij terug in zijn thuisland om het Oekraïense leger te helpen in de strijd tegen de Russen. Hij sprak over de hele situatie met het Britse BBC.

Vorige week werd FC Sheriff nog uitgeschakeld door het Portugese Braga in de Europa League. Niet veel later stond coach Yuriy Vernydub al in Oekraïne. Hij ging in op de vraag van president Volodymyr Zelensky. Die riep alle Oekraïense mannen op om hun thuisland te komen verdedigen.

Vernydub is vastberaden om in Oekraïne te blijven. “Mijn vrouw weet hoe ik in elkaar zit. Als ik een beslissing neem, verandert die niet meer. Mijn kinderen en ook hun vrouwen en kinderen, zijn vrij om terug te keren naar Moldavië, maar mijn vrouw en ik blijven zeker hier. Mijn besluit staat vast.”

Twijfels begin februari

De spelers van FC Sheriff hadden al een tijdlang in de gaten dat hun coach met iets zat. “Begin februari kwamen de twijfels. Het nieuws werd intenser en toen begon ik me zorgen te maken. De spelers bleven me maar vragen waarom ik zo verdrietig was. ‘Is er iets gebeurd?’, vroegen ze. Ik bleef zeggen dat er niets aan de hand was, maar dat er iets stond te gebeuren. Ze zeiden steeds dat dat niet zo was, maar ik voelde het gewoon.”

Het is niet de eerste keer dat Vernydub legerdienst doet. Hij leerde er als jongeman al omgaan met wapens. “Maar dat is heel lang geleden. Ik kan niet zeggen dat ik problemen heb met het gebruik van vuurwapens, ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Het is bijzonder om deel uit te maken van zo’n team met verschillende karakters, maar iedereen is verenigd, vriendelijk en tot op het bot gemotiveerd.” Welke rol de Oekraïense voetbalcoach precies bekleedt in het leger, is niet bekend. Dat mag hij ook zelf niet onthullen.

Respect voor Zelensky

“Ik twijfel er niet aan dat Oekraïne deze oorlog zal winnen”, gaat Vernydub verder. “Ik kan niets anders bedenken, ik ben er zeker van. Ik merk dat deze tragedie ons als een natie verenigt. Wat dat betreft heb ik alle respect voor Zelensky, wat ze ook over hem zeggen. Ik heb ook op hem gestemd. Mensen noemden hem een clown, maar hij laat zien dat hij een echte leider is. Hij maakt ook fouten, maar dat is normaal. Ik kan me voorstellen hoe moeilijk het is om een land te leiden.”

“Ik kan Poetin en zijn omgeving niet begrijpen”, spreekt Vernydub zijn frustratie uit over de daden van de Russen. “Ik kan ook niet begrijpen dat er Russen zijn die níet tegen hem zijn, al begrijp ik wel dat veel Russische burgers niet goed beseffen wat er gebeurt. De zaken worden daar nogal anders weergegeven. Ze noemden ons fascisten en nazi’s... Ik kan niet eens woorden vinden om te beschrijven wat ze doen. Ze vallen huizen van burgers aan, maar zeggen dat ze alleen de infrastructuur aan banden leggen. Ze liegen.”

Vernydub verblijft momenteel in Zaporizhzhia, de stad waar in de nacht van donderdag op vrijdag een brand woedde in de grootste kerncentrale van Europa. Volgens de Minister van Buitenlandse Zaken werd de kerncentrale aangevallen door Russische troepen. De brand is ondertussen onder controle en de schade bleef beperkt.