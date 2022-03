“Oekraïense president Zelenski overleefde afgelopen week al drie moordaanslagen, plannen verijdeld door dubbelagenten bij Russische geheime dienst”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de afgelopen week drie moordaanslagen overleefd. Dat meldt de Britse krant The Times. Eerst zouden de huurlingen van de beruchte Wagner Group Zelenski geviseerd hebben, vervolgens kwam hij in het vizier van een Tsjetsjeens moordcommando. De plannen zouden echter telkens verijdeld zijn met de hulp van agenten van de Russische FSB die het niet eens zijn met de Russische inval in Oekraïne.

Huurlingen van de beruchte Wagner Group en speciale eenheden uit Tsjetsjenië zouden vorige week naar Oekraïne gestuurd zijn om Zelenski om het leven te brengen. De moordplannen werden echter verijdeld door leden van de Russische geheime dienst FSB die tegen de inval in Oekraïne zijn, aldus The Times. Oleksiy Danilov, hoofd van de Oekraïense nationale veiligheidsraad, bevestigde in de lokale media het bestaan van de drie moordplannen, en vertelde ook dat hij informatie daarover had ontvangen van “dubbelagenten bij de FSB die geen deel willen uitmaken van deze bloedige oorlog.

De Wagner Group – in feite een volledig leger dat ingehuurd kan worden – wordt gerund door oligarch Yevgeni Prigozhin, een nauwe bondgenoot van de Russische president met de bijnaam “de kok van Poetin”. Het bedrijf zou in Kiev volgens The Times beschikken over 400 huurlingen, die de stad bij het begin van de Russische inval zouden hebben geïnfiltreerd als burgers. De huurlingen zouden een dodenlijst hebben gekregen met daarop 24 namen: daarop zouden naast Zelenski ook de broers-Klitchko staan, de voormalige topboksers waarvan Vitali dezer dagen burgemeester van Kiev is. Omdat de Wagner Group officieel geen banden heeft met de Russische overheid, zou president Poetin een eventuele moord dan kunnen ontkennen.

Plannen verijdeld

Onbevestigde berichten over het gevaar dat de moordcommando’s vormen, doen al enkele dagen de ronde. De huurlingen zouden Zelenski en hun andere doelwitten volgen via hun mobiele telefoon, waardoor ze altijd geweten zouden hebben waar ze zich bevonden. Ze zouden meteen na de inval al gewacht hebben op groen licht van het Kremlin om hun dodenlijst af te werken, maar werden zaterdagochtend verijdeld. De Oekraïense overheid kondigde daarop een 36 uur durende avondklok af, waardoor Oekraïense soldaten de straten van de hoofdstad konden doorzoeken op zoek naar de huurlingen.

Dinsdag zou een Tsjetsjeens moordcommando dan weer een dubbele aanslag op Zelenski hebben willen plegen. Zij maakten deel uit van de Russische Nationale Garde, en staan bekend om hun wreedaardige tactieken. Ook die plannen werden verijdeld, al is niet duidelijk hoe.

De moordplannen lijken president Zelenski niet uit zijn lood te brengen: hij zei tijdens een persconferentie al dat hij “doelwit nummer één” van de Russen was, maar liet na een Amerikaans aanbod om geëvacueerd te worden weten dat hij “geen lift nodig heeft, maar munitie”.