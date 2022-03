Verschillende gauwdieven opgepakt in centrum Brussel

De Trekkersbrigade van de Brusselse politie, die gespecialiseerd in het opsporen van gauwdieven, heeft de voorbije dagen verschillende verdachten opgepakt die actief waren in het centrum van de hoofdstad. Twee van hen moeten zich binnenkort al verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het Brusselse parket.

Woensdag merkten de inspecteurs een man op die zich verdacht gedroeg. Ze besloten hem te volgen en merkten op dat hij verschillende winkels binnenging en tevergeefs artikelen probeerde te betalen via het contactloze betaalsysteem van een bankkaart. Tot twee keer toe moest hij echter afdruipen omdat het bedrag van de artikelen de limiet van de bankkaart had overschreden.

Even later bij een derde poging in een andere zaak stelde hij voor om de betaling in meerdere schijven uit te voeren via het contactloze betalingssysteem. Daarop besloten de inspecteurs om in te grijpen. De man had twee gestolen bankkaarten in het bezit, een gestolen identiteitskaart en 2 gestolen gsm’s.

Bankkaart terug

Toen de inspecteurs zich met de verdachte naar het commissariaat begaven, troffen ze er een slachtoffer aan dat net aangifte kwam doen. De dame kreeg alvast haar bankkaart terug. De verdachte werd na verhoor ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Dat besloot hem meteen te dagvaarden voor de correctionele rechtbank, waar hij al op 31 maart moet verschijnen.

Dinsdag hadden de Trekkers ook al twee gauwdieven opgepakt in het stadscentrum. De inspecteurs merkten op hoe de verdachten na minutenlange observatie uiteindelijk een gsm ontfutselden uit de jaszak van een slachtoffer. De twee werden niet zonder moeite ingerekend en meegenomen voor verhoor. Ook zij werden ter beschikking gesteld van het parket en één van hen werd meteen gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank op 18 maart.