Kind en Gezin over crèche in Schoten: “Crèche zat in handhavingsprocedure, dame mocht geen rechtstreeks contact hebben met kinderen”

Kind en Gezin, dat toeziet op de kinderopvang in Vlaanderen, zegt vrijdag dat ze extra voorwaarden had opgelegd aan de crèche in Schoten waarvan de uitbaatster veroordeeld was voor mishandeling van kleine kinderen. “In 2021, na de veroordeling in beroep, werd een handhavingstraject opgestart dat nog altijd loopt”, aldus woordvoerster Nele Wouters.

De krant Het Laatste Nieuws berichtte vrijdag over de veroordeling van de uitbaatster. Zij werd op 20 januari 2021 in beroep veroordeeld als natuurlijk persoon, maar vrijgesproken als rechtspersoon. Kind en Gezin startte toen een handhavingstraject op. Zo mocht de dame wel nog een kinderopvang organiseren, maar geen rechtstreeks contact hebben met kinderen. “Er werd een andere verantwoordelijke aangesteld, die heeft moeten bewijzen dat die voorwaarden werden nageleefd”, aldus de woordvoerster van Kind en Gezin.

Maar in de week van 21 februari 2022 kwam er een klacht binnen over de betreffende crèche, “anoniem maar ernstig”, aldus Nele Wouters. Uit die klacht bleek dat de organisator de haar opgelegde voorwaarden schond en ook de ouders niet had geïnformeerd. “Daarop is op 28 februari beslist om de opvang uit voorzorg en bij dringende noodzakelijkheid te schorsen, voor een periode van twee maanden”.

Ouders geïnformeerd

Kind en Gezin heeft de ouders hierover geïnformeerd en een groepsgesprek georganiseerd. “In deze zaak leverde dat ook extra informatie op”, zegt Wouters. Volgens haar is het de bedoeling om deze procedure voortaan altijd te hanteren “vanaf dat er signalen zijn van bezorgdheid”. In het dossier rond “t Sloeberhuisje (een crèche bij Gent waar een baby overleed na mogelijke mishandeling, red.) kreeg Kind en Gezin nog het verwijt dat ze te traag had gereageerd op verschillende klachten.

De crèche in Schoten krijgt nu twee maanden de tijd om aan te tonen dat de opvang er veilig kan verlopen. Lukt dat niet, dan kan eventueel de vergunning worden afgenomen. Maar bij Kind en Gezin wil men daar niet op vooruitlopen.

Kind en Gezin zegt vrijdag nog dat ze de jongste weken heel veel vragen krijgt van ouders. Het team dat crèches in een handhavingsprocedure opvolgt, is versterkt met experten, luidt het. De woordvoerster merkt ook op dat remediëren alleen niet voldoende is. “We doen nu ook een betere en strengere screening van al wie een crèche wil opstarten. Dat heeft in de praktijk al geleid tot het weigeren van een vergunning”.