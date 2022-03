Officieel: bekerfinale tussen Gent en Anderlecht gaat door op Paasmaandag

Op maandag 18 april om 15u nemen Gent en Anderlecht het tegen elkaar op in de finale van de Croky Cup. Dat is beslist na overleg tussen de verschillende betrokken partijen.

Na de kwalificatie van Anderlecht donderdagavond stond er vrijdag een overleg met onder meer AA Gent, stad Brussel en de Brusselse politie op het programma om te bekijken wanneer de finale voor alle partijen best zou plaatsvinden. In de namiddag op Paasmaandag bleek uiteindelijk de beste optie.

“Tijdens een digitale vergadering op vrijdag 4 maart met beide finalisten heeft een loting beslist dat KAA Gent de ‘thuisploeg’ is bij de finale”, klinkt het verder in een officiële mededeling van de KBVB. “RSC Anderlecht is de ‘uitploeg’.”

Beide clubs lanceren binnenkort alle ticketinfo. Naar alle waarschijnlijkheid zullen supporters die abonnee zijn voorrang krijgen om er op 18 opril bij te zijn in het Koning Boudewijnstadion.