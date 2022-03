Schreuder vindt dat Club zichzelf te vaak in de voet schiet: “Vier rode kaarten in drie matchen tegen Gent, dat is te veel”

Het wordt erop of eronder voor Club Brugge. De titel is de laatste kans op een geslaagd seizoen, en dat weet ook Alfred Schreuder. Europees voor de winterstop uitgeschakeld, in de beker een pandoering tegen Gent: de competitie moet de reddingsboei worden. “Na Antwerp voelde ik geen misplaatste euforie.”

Beginnen doen we met goed nieuws vanuit het Belfius Basecamp: Charles De Ketelaere trainde de afgelopen twee dagen mee met de groep en zit normaliter in de selectie voor de verre trip naar Seraing op zaterdag. “Het gaat iedere dag beter met hem. Tegen Gent nam hij op het laatste nippertje zelf nog de beslissing om geen risico’s te nemen. De voorbije twee dagen heeft hij getraind, dus we gaan bekijken of hij volledig fit en klaar is voor dit weekend”, aldus Schreuder. “Het is een complexe blessure, dus we bekijken het dag per dag.”

De terugkeer van CDK moet Club Brugge een nieuwe stroomstoot geven. De uitschakeling in de Croky Cup zindert nog steeds na bij blauw-zwart. “De dagen erna is het lastig”, geeft Schreuder toe, want de Nederlandse coach weet ook dat om een deeltje prestige gaat. “We hebben de wedstrijd besproken, maar op een bepaald moment moet je ook gewoon vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. We waren allemaal heel teleurgesteld, laat dat duidelijk zijn. Nu is het tijd om ons te herpakken.”

© Isosport

Keer op keer

Dat moet in Seraing, niet bepaald de meest sexy trip. Maar blauw-zwart moét winnen om de inhaalrace op Union verder te zetten en een nieuwe opdoffer te vermijden. “Na zo’n zure nederlaag is het niet makkelijk om de knop in de groep om te draaien, maar ik merk wel dat mijn jongens al weken héél gefocust zijn. Ze hebben een bepaalde winnaarsmentaliteit ontwikkeld”, knikt Schreuder. “Ze gaan scherp zijn: op dat vlak verwacht ik geen problemen. Ik maak ook geen onderscheid tussen de zogezegde grote of kleine ploegen. Kijk maar hoe Antwerp is gaan winnen op Seraing: dat was ook niet bepaald makkelijk. We moeten gewoon ons spel van de laatste weken boven halen. Na Antwerp heb ik trouwens geen misplaatste euforie gevoeld: die was er nooit bij ons.”

Schreuder kwam ook nog eens terug op de rode kaart van Odoi - het begin van het einde voor Club tegen gent. Afgelopen woensdag klonk het nog bij verschillende spelers dat Odoi zich gewoon los trok, maar de Brugse coach vond zijn beweging ook onnodig. “Hij hoeft dat niet te doen”, zegt Schreuder. “We moeten slimmer zijn dan dat. In drie wedstrijden tegen Gent hebben we vier rode kaarten gehad. Enkel die van Lang was een lachertje, de rest kan je gewoon geven. Zo schiet je jezelf natuurlijk keer op keer in de voet. Als Odoi gewoon stopt met lopen, krijgt hij een overtreding mee en is er niets gebeurd.”