Parket Luik op zoek naar identiteit van mannelijk skelet uit 2018

Het parket van Luik heeft vrijdag een oproep gelanceerd naar getuigen die moeten helpen om de identiteit te achterhalen van een dode man. In oktober 2018 werd een mannelijk skelet aangetroffen in een privébos in Saint-Georges-sur-Meuse, in de buurt van een afrit van de E42. De identiteit van die persoon is nog altijd niet gekend, maar de speurders zijn er wel in geslaagd om een beschrijving te geven.

Het zou gaan om een man tussen 60 en 70 jaar, met kort bruin haar, een baard en een witte snor. Hij had ook een onvolledig gebit. De man droeg een donkere sportbroek van het merk “Slazenger”, en een sweater met kap en rits. Hij had ook een rode en zwarte slaapzak bij zich, van het merk “Mountain by Experience”.

De speurders vermoeden dat het om dakloze ging die regelmatig gezien werd in de buurt van de winkels op de Grand Route in Verlaine.

Het parket is op zoek naar mensen die de man gekend hebben. Zij kunnen contact opnemen via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300. Het opsporingsbericht is na te lezen op www.politie.be.