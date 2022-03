Zulte Waregem-spits Zinho Gano wordt international voor Guinee-Bissau

De spits van Zulte Waregem werd wel geboren in Antwerpen, maar zijn vader die het gezin al vroeg verliet is van Guinee-Bissau. Nu hij bij Essevee alweer 15 keer scoorde, roept het land hem op. De eerste minister hielp zelfs mee om zijn paspoort te regelen en om hem vrij te stellen van zijn legerdienst.

Gano is nog nooit in Guinee-Bissau geweest, maar wil in juni deelnemen aan kwalificatiematchen voor de Afrika Cup van 2023. Eind maart is er ook al een stage met twee oefenmatchen, maar die vindt plaats in Portugal. Zulte Waregem is trots dat ze er een international bij hebben.