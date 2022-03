Stille wake voor overleden Jairon: “Er lagen nog geen kaarsen of bloemen aan het huis. Dat brak mijn hart”

Zondag wordt er in Turnhout, aan het huis waar Jairon (14) om het leven kwam, een stille wake gehouden. De schoonmoeder van de tante van Jairon hoopt dat zoveel mogelijk mensen kaarsjes zullen plaatsen, want omdat de jongen nog niet lang in Turnhout woonde en er niet naar school ging, bleef het voorlopig leeg. “En dat breekt mijn hart”, zegt ze.

In Tilburg wordt zaterdag afscheid genomen van Jairon en wordt hij in intieme kring begraven. De jongen overleed begin januari thuis in Turnhout, maar zijn overlijden kwam pas vorige week aan het licht nadat zijn mama de politie inschakelde.

“Toen mijn zoon me opbelde om het nieuws te vertellen, hoorde ik al meteen dat het ernstig was. Ik heb het er nog altijd moeilijk mee. Ik heb Jairon nooit gezien, maar dan nog grijpt het me enorm aan. Dat kan ook bijna niet anders, als je weet op welke manier hij gestorven is”, vertelt Pascale Bertels. De jongen overleed na een ziekte, maar bleef wekenlang in bed liggen omdat zijn ouders – die tot de diepgelovige Pinkstergemeenschap behoren – zijn overlijden niet meldden. De zus van Jairons mama, zijn tante, is de vriendin van Pascales zoon Roel. “Ik voelde alleen maar ongeloof. Ook nu kan ik het nog altijd niet vatten”, gaat ze verder.

Het doodsprentje van Jairon. — © rr

Kippenvel

Woensdag ging Pascale langs in de Kampheidelaan. “Ik had verwacht dat er bloemen en kaarsen zouden liggen, maar er lag helemaal niets. Jairon woonde ook nog niet zo lang in onze regio en hij ging er niet naar school. Maar dat er niets lag, brak mijn hart. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Uiteindelijk heb ik dan een kaarsje voor de deur gezet en ben ik eens rond het huis gegaan. Dat was toch wel luguber.”

Pascale hoopt dat er nog meer mensen kaarsen of lampionnen aan het huis zullen plaatsen als eerbetoon, en organiseert daarom zondag om 17 uur een stille wake. “Dat verdient Jairon. We mogen dan wel aan de zijlijn staan van het hele drama, dit is het minste dat we kunnen doen.” De wake start om 17 uur aan het begin van de Kampheidelaan.