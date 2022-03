Felice Mazzu weet waarom Union thuis minder punten pakt: “Ploegen die bij ons op bezoek komen spelen geen voetbal”

Dat Union afgetekend leider is in de Jupiler Pro League, heeft het vooral te danken aan zijn ijzersterkte uitreputatie. Thuis pakte Union ‘maar’ 29 op 45 - in de afgelopen twee wedstrijden zelfs maar 1 op 6 -, maar buitenshuis kunnen de Brusselaars een knappe 35 op 42 voorleggen. Zaterdagavond in Kortrijk hoopt Union die cijfers nóg te verbeteren.

Dat Union het op verplaatsing beter doet dan thuis, is volgens Union-coach Felice Mazzu (55) niet eens zo’n verrassing. “Om ruimtes te vinden, kansen te creëren en om te winnen, moeten er twee ploegen op het veld staan die willen voetballen. Jammer genoeg spelen de ploegen die bij ons op bezoek komen geen voetbal. Maar we treuren niet: het is aan ons om daar oplossingen voor te vinden.”

Een duidelijke boodschap van Felice Mazzu, die ‘gelukkig’ zaterdagavond geen thuismatch dient af te werken: Union maakt de verplaatsing naar het Guldensporenstadion om er Kortrijk te bekampen. “Kortrijk is een ploeg vol kwaliteiten”, had Mazzu een weinig verrassende analyse klaar. “Ze hebben sterke spelers, en de sfeer in het stadion is altijd goed. We zullen oplettend moeten zijn, en al zeker van Selemani. Hij is een van de meest creatieve spelers in deze competitie.” Lovende woorden dus voor Selemani, die enkele jaren geleden nochtans zijn contract bij Union ontbond waardoor hij de club 500.000 euro verschuldigd is. “Maar van die zaak ben ik niet op de hoogte, ik was hier toen nog geen coach”, wou Mazzu er niets over kwijt.

Champions’ play-offs

Intussen zijn de Champions’ play-offs bijna een certitude voor Union. Enkel als Union nog alles verliest én Mechelen wint nog al zijn resterende matchen met een enorm positief doelsaldo, zal Union nog uit de top vier vallen. Onbegonnen werk dus. “Het doel is om voor het einde van de reguliere competitie nog zoveel mogelijk punten te pakken”, houdt Mazzu zijn spelers wel wakker. “Daarna worden de punten immers gedeeld, dus elk puntje is belangrijk. Natuurlijk hopen we om de reguliere competitie als eerste af te sluiten, maar het is geen ramp als dat niet gebeurt. Maar mijn spelers zouden het zeker en vast verdienen.”

Voor de wedstrijd van zaterdag kan Mazzu nog geen beroep doen op de geschorste Dante Vanzeir. Topschutter Deniz Undav is wel weer van de partij. “Ik wil niet zeggen dat dat een opluchting is, want dat zou een gebrek aan respect tonen naar zijn vervangers. Wat met Millan tegen Eupen gebeurde, was eigenlijk wel te verwachten: wanneer je geen matchritme hebt, is het moeilijk om opeens een buitengewone wedstrijd te spelen. Wie zaterdag naast Undav in de spits zal staan, zien we morgen wel”, aldus de succescoach.