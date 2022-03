Amerikaanse economie creëert meer banen dan verwacht

In totaal kwamen er in februari 678.000 banen bij. Dat is een pak meer dan de verwachte 400.000 extra banen en beduidend meer dan de 481.000 banen die er in januari bijkwamen.

De Amerikaanse werkloosheidsgraad is gedaald van 4 procent naar 3,8 procent; en nadert nu het precoronaniveau van 3,5 procent.