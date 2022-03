Brusselse crèches vragen “Marshall-plan” voor kwalitatieve kinderopvang

Enkele Brusselse kinderdagverblijven gaan samen actie voeren om structurele veranderingen te vragen voor een kwalitatieve kinderopvang. Ze hopen dat ook andere crèches, uit Brussel en Vlaanderen, zich bij de actie aansluiten, luidt het vrijdag in een persbericht. Eén van de eisen is een betere omkadering en mogelijkheden tot professionalisering voor medewerkers uit de kinderopvang.

Deze sector kwam de voorbije weken enkele keren negatief in het nieuws. Zo was er het drama in het kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke, waarbij een baby stierf als gevolg van vermoedelijke mishandeling. Vrijdag raakte dan weer bekend dat een vrouw die veroordeeld werd voor mishandeling van kleine kinderen, toch nog altijd een crèche in Schoten kon uitbaten.

Enkele crèches, waaronder Elmer vzw uit Schaarbeek en de Ketjes vzw uit Brussel, willen nu “een Marshall-plan” voor de sector, luidt het vrijdag in een pamflet, met structurele veranderingen en meer waardering voor de functie van kindbegeleider. De actie wordt “De 1.000 eerste dagen” gedoopt, naar het pedagogische belang van die periode in een mensenleven.

De volgende weken zullen elke vrijdag aan de crèches flyers en koffie worden uitgedeeld aan ouders en sympathisanten. Op 25 maart wil men aan het kabinet van bevoegd minister Wouter Beke gaan betogen.

