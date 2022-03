Doodrijder van Tibau (18) veroordeeld tot 36 maanden cel, rijverbod en boete van 10.000 euro

Turnhout, Kasterlee, Lille

Ruben B., de twintiger die verantwoordelijk is voor de dood van Tibau Verelst (18) uit Kasterlee, is veroordeeld tot 36 maanden cel waarvan 18 maanden met uitstel. Dat heeft de rechtbank in Turnhout beslist. Hij moet ook een geldboete betalen en krijgt een rijverbod van vijf jaar. In dronken toestand botste hij in mei vorig jaar met zijn auto met hoge snelheid tegen een boom aan de Poeyelheide in Lille, met fatale gevolgen voor inzittende Tibau.