Amerikaanse pedofiel gearresteerd na tip uit Eeklo

Een 34-jarige Amerikaan is midden januari gearresteerd op verdenking van verschillende zedenfeiten, onder meer met zijn eigen dochter. Hij kwam in het vizier van het gerecht na een aangifte bij politiezone Meetjesland-Centrum, zo laat de federale politie weten.

In april 2021 deed een vrouw uit Eeklo aangifte na een gesprek via onlineplatform KIK. Een Amerikaan had daarin laten blijken dat hij geïnteresseerd was in kinderpornografisch materiaal en mogelijk ook zijn eigen vierjarig dochtertje misbruikte. De identiteit van de man was niet gekend, alleen zijn accountnaam bij KIK en zijn nationaliteit.

Het parket en de FGP probeerden op allerlei manieren om de man te identificeren, wat niet evident was met de zeer beperkte informatie. De internationale databank van Interpol werd ook geconsulteerd. Uiteindelijk slaagde het team ‘open source intelligence’ van de FGP Oost-Vlaanderen erin de man te identificeren als de 34-jarige J.W., woonachtig in Chesapeake in de Amerikaanse staat Virginia.

“Aangifte altijd nuttig”

Op basis van de aangeleverde info werd de man na een onderzoek van de lokale politie op 18 januari opgepakt. Hij wordt verdacht van verschillende zedenfeiten, waaronder het misbruik van zijn vierjarige dochter. De man zit in afwachting van zijn proces in de cel.

Uit het onderzoek blijkt volgens de federale politie dat aangifte doen altijd nuttig is, ook al lijkt de kans om de dader te vatten zeer klein. Daarnaast blijkt dat internationale politiesamenwerking cruciaal is en het gebruik van open source informatie belangrijke input kan geven aan een onderzoek.