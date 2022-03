Is het al van moeten voor Philippe Clement in topper tegen Marseille? “Voor zijn positie als coach nog niet, voor de ploeg wel”

Een schamele 9 op 21 in de competitie en pijnlijk uitgeschakeld door Nantes in de halve finale van de beker. De eerste maanden van Philippe Clement als hoofdcoach van AS Monaco lopen niet op wieltjes. De druk neemt toe voor de topper tegen Marseille van zondagavond, al wankelt de stoel van Clement voorlopig niet. “Het bestuur heeft een lange termijnproject met Clement voor ogen. Volgens mij gaat hij het seizoen zeker uitdoen.”