Eerste Europese Tesla-fabriek in Duitsland kan eindelijk wagens beginnen bouwen

De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s Tesla heeft vrijdag van de Duitse autoriteiten definitief alle vergunningen gekregen voor zijn fabriek in Grünheide, nabij Berlijn. Dat meldt de Duitse deelstaat Brandenburg.

De beslissing komt niet als een verrassing. Deze week was het groen licht al uitgelekt in Duitse media. De fabriek - de eerste van Tesla in Europa - staat er overigens al, op basis van voorlopige vergunningen. Maar nu kan het bedrijf beginnen met de productie van wagens, na maanden van vertraging. Dat zou de komende weken moeten gebeuren.