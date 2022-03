Echtgenote van oorlogsjournalist Bruno Beeckman over hun hachelijke dagen: “De vraag wanneer hij terugkomt uit Oekraïne stel ik niet”

Journalist Bruno Beeckman doet elke dag op de VRT verslag vanuit Kiev, waar op elk moment de hel kan losbarsten. De Vlaamse kijker is intussen vertrouwd met zijn onderkoelde stijl en zijn zorgvuldige rapportering. Op het thuisfront in Boechout kijkt zijn vrouw Marleen De Saegher mee. “Maar meestal alleen als Bruno in het nieuws zit, ik volg het niet heel de dag. Dat is niet vol te houden.” Het verhaal van een achterblijver, die zelf toevallig jarenlang in Moskou heeft gewoond.