Marc Brys noemt verplaatsing naar Eupen met OH Leuven “héél bepalend”

De terugwedstrijd van de halve finale in de Croky Cup tegen Anderlecht was kenmerkend voor het spel van Eupen de laatste tijd: een muur optrekken, agressief spelen maar vooral weinig punten pakken. “Het was niet hun beste wedstrijd. Het vuurt lijkt daar wat weg”, zegt Marc Brys. “Een toch blijft het een solide ploeg. Ook terwijl ze in een mindere periode verkeren, geven ze zeker geen twintig kansen per wedstrijd weg. Ook voor Anderlecht was het geen walk-over.”

Een nadeel voor OHL: het heeft bijna altijd moeilijkheden tegen stugge, gesloten tegenstanders. “Dat is zo, daar moeten we eerlijk in zijn”, weet ook Brys. “Laat het zondag dan maar een doorbraak zijn, waarbij wij ook eens kunnen winnen tegen een gesloten tegenstander. Misschien is dat een mooie uitdaging.”

In Leuven koesteren ze nog altijd stiekeme hoop op de play-offs, al zijn de kloven behoorlijk groot geworden. Zeven punten scheiden OHL van de top acht. Winnen in Eupen is een must om de droom overeind te houden. “Dat is correct”, geeft Brys toe. “Die wedstrijd is héél bepalend. We gaan kleur moeten bekennen. Als we uitzicht willen houden op de top acht, hebben we weinig alternatief dan te winnen. Anderzijds blijft het ook gewoon een uitdaging om beter te doen dan de elfde plaats vorig jaar. Als wij tiende eindigen, is die missie ook geslaagd.”

Brys ging tijdens zijn wekelijkse persbabbel ook in op de situatie van Mykola Kuharevych, zijn Oekraïense aanvaller. Hij beleeft moeilijke dagen. “Het weegt op die jongen. Dat zie je”, aldus de OHL-coach. “Hij komt er niet mee naar buiten en verwerkt alles op zichzelf. Zijn ouders bevinden zich gelukkig nog buiten de echte oorlogszone, maar toch is zoiets heel lastig om mee te maken, zeker voor een kerel van negentien jaar.”