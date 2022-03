Rik en Annick vingen 25 jaar lang Tsjernobylkinderen op: “Zij zien de tanks nu door hun straten rijden”

Oostende/Jabbeke

De naar Oostende uitgeweken Jabbekenaren Rik Demonie (58) en Annick Verschaeve (56) zetten zich sinds 1997 in om kinderen uit Wit-Rusland op te vangen tijdens gezondheidskampen met hun vzw Tsjernobylkinderen – Hoop voor de Toekomst. Sinds de coronacrisis liggen alle activiteiten van de vereniging echter stil, al is het contact met de intussen al iets oudere kinderen er nog altijd. “Zij staan aan de zijlijn van de oorlog in Oekraïne.”