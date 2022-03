Virologen over beslissingen Overlegcomité: “Pas binnen één tot twee jaar duidelijk of pandemie voorbij is”

Het Overlegcomité zette vrijdagmiddag de coronabarometer op geel. Dat betekent dat het overgrote deel van de beperkingen achterwege zullen gelaten worden. Viroloog Marc Van Ranst hoopt dat dit het laatste Overlegcomité was, maar waarschuwt wel dat we niet te vroeg victorie mogen kraaien. Ook viroloog Steven Van Gucht zegt dat het nog één tot twee jaar zal duren eer we zeker weten dat de pandemie voorbij is.

“Het einde van een fase”, zegt viroloog Marc Van Ranst vrijdag, nadat het Overlegcomité aankondigde dat vanaf maandag code geel geldt. “Je moet er natuurlijk altijd voor zorgen dat je niet te vroeg victorie kraait, maar bon, dat is iets waar virologen zich zorgen over moeten maken”, aldus de viroloog op Eén.

Was dit het laatste Overlegcomité? “Ik zou het hopen. Er zijn nu andere katten te geselen”, zegt Van Ranst. “De cijfers gaan in de juiste richting. Natuurlijk, wanneer je kijkt naar het aantal mensen die elke dag in het ziekenhuis terechtkomen, ligt dat cijfer nog dubbel zo hoog als die grens van 65, maar dat zakt wekelijks ongeveer met 27 tot 28 procent. Stel dat je die snelheid zou kunnen aanhouden, dan kom je ongeveer op 20 maart op die 65”, legt Van Ranst uit.

“Wat we wel voor ogen moeten houden, is dat we nu met redelijk lage cijfers zitten voor het aantal nieuwe besmettingen per dag”, gaf van Ranst aan. Maar, waarschuwde de viroloog, “we mogen ons nooit gaan blindstaren op het aantal nieuwe gevallen. Die zullen waarschijnlijk op een bepaald moment opnieuw omhooggaan. Het oog moeten we houden op de bal en de bal dat zijn die ziekenhuisopnames en de afdelingen intensieve zorg.”

LEES OOK. Code geel gaat maandag al in: dit verandert er allemaal

Hoe kijkt de viroloog terug op de voorbije twee jaar? “Het lijkt geen twee jaar. Dat is bliksemsnel voorbijgegaan. Dat is een heel intense periode gewest. Ik denk dat iedereen ernaar uitkijkt om wat relatieve rust te hebben”, besloot Van Ranst.

“Blijft moeilijk voorspellen”

We zullen pas binnen één tot twee jaar zeker weten of de pandemie echt voorbij is. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op VTM NIEUWS. “Als we dan nog in een stabiele periode zitten, kunnen we zeggen dat de pandemie voorbij is”, zegt hij. Het wordt volgens hem vooral afwachten welke varianten er nog opduiken en welk effect bijvoorbeeld het griepvirus zal hebben.

Vanaf maandag geldt in ons land code geel, waardoor het grootste deel van de coronamaatregelen verdwijnen. Wel blijft het mondmasker verplicht op het openbaar vervoer en in zorginstellingen. Van Gucht gaf op VTM onder meer het belang aan van een goede ventilatie en drukte ook zijn hoop uit dat mensen ook in de toekomst een mondmasker blijven dragen op het openbaar vervoer als ze ziek zijn, zelfs wanneer dat niet meer verplicht is. Dat is een vorm van beleefdheid, zegt hij.

LEES OOK. LIVE Coronavirus. Volg hier alles over het coronavirus in België en de wereld

Volgens de viroloog zullen we de komende weken en maanden in een beheersbare situatie zitten. Hij zegt echter ook dat onze immuniteit, die nu nog vrij goed is, gaat verzwakken en dat er nieuwe varianten gaan opduiken. “Virussen variëren continu, dat is een virologisch feit. Er komen misschien nog zware opstoten en dan gaan we weer moeten schakelen”, zegt hij. “De vraag is wat dat zal betekenen voor de ziektelast. Kunnen ziekenhuizen de besmettingen aan binnen een normale operationele werking, zoals dat het geval is bij de griep? Als dat niet het geval is, dan gaan we misschien weer moeten terugvallen op het gebruik van mondmaskers. Dat is moeilijk te voorspellen.”

Ook benadrukt Van Gucht dat we de afgelopen twee jaar door de coronamaatregelen amper een griepseizoen hebben gehad. “Volgend jaar is de situatie misschien genormaliseerd en dan krijgen we een gemengd beeld. Het wordt dan afwachten wat dat zal betekenen”, aldus de viroloog.

“De kaarten liggen goed”

“De kaarten liggen goed, het is zeker oké om naar code geel over te gaan.” Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) in een eerste reactie op de beslissingen van het Overlegcomité vrijdag.

De verschillende regeringen van ons land hebben vrijdag besloten om naar code geel van de coronabarometer over te stappen. Dat betekent dat zo goed als alle beperkingen opgeheven worden: enkel in zorginstellingen en op het openbaar vervoer moeten nog mondmaskers gedragen worden. Regels rond het Passenger Locator Form worden versoepeld.

LEES OOK. Reacties op de beslissingen Overlegcomité: “Historisch moment”

“De situatie is gunstig”, stelt Molenberghs. “Het criterium van aantal ziekenhuisopnames is nog niet gehaald (dat op 65 dagelijkse opnames ligt, red.), maar de trend is gunstig. Ook bij de overgang van code rood naar code oranje was niet aan beide criteria voldaan, maar enkel aan het aantal bezette ziekenhuisbedden op intensieve zorg. Die drempel hebben we nu ook gehaald.”

Op alle vlakken, zowel qua besmettings-, ziekenhuis- als mortaliteitscijfers, zit België bij de betere Europese landen. Volgens de wiskundige modellen zullen de cijfers bovendien verder naar beneden blijven gaan. “Een exacte datum kunnen we daar moeilijk op plakken, maar ook op langere termijn lijkt de daling zich door te zetten.”

Molenberghs wijst er wel op dat we best rekening houden met het najaar en de winterperiode. “Het seizoenseffect kan dan een rol spelen. We zullen de situatie verder blijven opvolgen.”

(sgg)