Manchester City moet geblesseerde Ruben Dias vier tot zes weken missen

Dias raakte geblesseerd in de eerste helft van de partij tegen Peterborough, dinsdag in de FA Cup (0-2 winst). Ook Nathan Ake liep een blessure op, al lijkt die minder erg te zijn. The Citizens kunnen in de derby tegen Manchester United zondag nog maar beroep doen op twee centrale verdedigers: John Stones en Aymeric Laporte.

Het is niet zeker dat de 24-jarige Dias, die in september 2020 van Benfica overkwam, op tijd fit zal zijn voor de topconfrontatie met Liverpool. Die partij staat gepland op 10 april.

City speelt dinsdag 9 maart in de achtste finale van de Champions League de terugwedstrijd tegen Sporting Lissabon. Daarna volgen twee competitiewedstrijden tegen Crystal Palace (14 maart) en Burnley (2 april), alsook de kwartfinale van de FA Cup tegen Southampton (19 maart).