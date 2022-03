Verdachte opgepakt voor steekpartij in Oostende

In het onderzoek naar de steekpartij van zondagochtend in Oostende is een 22-jarige man als verdachte opgepakt. Dat meldt de politie van de zone Oostende. De feiten speelden zich af binnen de Afghaanse gemeenschap.

De vecht- en steekpartij deed zich op zondag 27 februari rond 5.30 uur voor in de Leopold II-laan, vlak bij de uitgaansbuurt en het casino van Oostende. Bij de steekpartij verloor een man veel bloed. Het slachtoffer werd dan ook in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het levensgevaar was echter vrij snel geweken.

De steekpartij zou zich afgespeeld hebben binnen de Afghaanse gemeenschap in Oostende, maar de precieze aanleiding van de feiten is nog onduidelijk. Diezelfde ochtend werden meerdere mensen gearresteerd op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de feiten. Na verhoor werden ze echter allemaal weer in vrijheid gesteld.

Sociale media

Ondertussen wisten de rechercheurs van de Oostendse politie de vermoedelijke dader van het steekincident te identificeren. Daarbij baseerden ze zich onder andere op getuigenverklaringen en op foto’s van de verdachte op sociale media. Ook de wijkpolitie speelde een belangrijke rol door extra informatie te verschaffen. Bij een inval kon de verdachte vrijdagochtend om 5 uur opgepakt worden. De 22-jarige man zal voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter.