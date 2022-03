Met z’n tienen nemen ze het op tegen Macron, maar de oorlog in Oekraïne speelt mogelijk in zijn voordeel

Emmanuel Macron en echtgenote Brigitte vijf jaar geleden,bij zijn overwinning. Op 24 april weten we of Macron zichzelf opvolgt. — © AP

Nu president Macron - zoals verwacht - heeft aangekondigd een gooi te doen naar een tweede ambtstermijn, is de laatste rechte lijn naar de Franse presidentsverkiezingen ingezet. Met zijn tienen nemen ze het op tegen Macron. Al gaan zowat alle analisten en commentatoren ervan uit dat de huidige president ook de volgende vijf jaar in het Elysée zal wonen. En daar heeft de oorlog in Oekraïne een rol in gespeeld.