‘Topdokters’ verwelkomt drie chirurgen uit één gezin: “We kennen elkaar vanbinnen en vanbuiten: we hebben allemaal de ander al eens geopereerd”

Opvallend in het nieuwste seizoen van Topdokters, dat dinsdag start: drie keer een dokter Claes, in één ziekenhuis. Vader Toon lapt de knieën op van onze sportgoden – Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe – net als zijn oudste zoon Steven. Zijn andere zoon, Tom, neemt de schouders voor zijn rekening. Drie topchirurgen uit hetzelfde nest, en op dezelfde vloer in het AZ Herentals. Terwijl de twee zonen op skilatten staan, vertelt vader Toon over hun familiegeheim: een goeie microbe, elkaar al eens opereren, en nooit samen lunchen.