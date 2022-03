Koning Filip is niet mee op skivakantie met zijn familie

Koning Filip is niet mee op skivakantie vertrokken met zijn familie. Dat is uit goede bron vernomen en wordt bevestigd door de persdienst van het Paleis. “Vanwege de oorlog in Oekraïne”, klinkt het zonder veel meer uitleg.

Tijdens de krokusvakantie stond er voor de koninklijke familie, het gezin van Filip en Mathilde, een skitrip op het programma. Koningin Mathilde en de kinderen zijn inderdaad vertrokken maar Filip is in het land gebleven. Het zou niet zozeer een veiligheidskwestie zijn, maar had wel alles te maken met de oorlog in Oekraïne en met het feit dat de opperbevelhebber van het leger, die de koning is, zich goed wil laten inlichten over de gang van zaken, zo vernamen we nog.

Op het Paleis wil men er niet veel meer over kwijt. Het is geweten dat de koninklijke familie zowat elk jaar gaat skiën in Verbier, Zwitserland, maar ook dat wou men nu niet bevestigen.

Normaal gezien stond er voor de koning en de koningin volgende week een officiële reis gepland naar Congo. Die is – ook vanwege de crisis in Oekraïne – voor onbepaalde tijd uitgesteld.

LEES OOK. LIVE. Oorlog in Oekraïne: volg hier alles over de invasie van de Russische troepen