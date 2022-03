Het Overlegcomité besloot vrijdag om de coronabarometer op geel te zetten. Dat betekent dat het grootste deel van de coronamaatregelen verdwijnt. Maar wanneer moeten we nu nog een PLF invullen? Waar moeten we wel nog een mondmasker dragen en wat met het CST? Al uw vragen over de beslissingen van het Overlegcomité beantwoord.