Vlaams-Oekraïens koppel haalt vluchtelingen op aan grens: “Mijn gezin kon vluchten, nu wil ik anderen helpen”

Het verhaal greep hen zo aan dat ze besloten in actie te komen. Het Belgisch-Oekraïense koppel Wim (43) en Kateryna (32) hoorde op televisie hoe de Oekraïner Anton samen met zijn vrouw en hun baby van anderhalve maand de oorlog was kunnen ontvluchten naar Brugge. Dit weekend halen ze, geholpen door Anton, met twee bussen vluchtelingen op aan de Oekraïense grens om hen hier onderdak te bieden. “We willen vooral de meest kwetsbaren helpen: iedereen die geen weken in een kamp kan blijven.”