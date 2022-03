Er kan weer gelachen worden in Waregem. Dankzij de zege tegen Seraing lijkt Essevee op weg naar het behoud. Al wil smaakmaker Jean-Luc Dompé (26) niet te snel victorie kraaien. De grote man bij Essevee is duidelijk: “We moeten zo snel mogelijk zorgen dat we mathematisch zeker zijn van het behoud.”