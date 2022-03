De hoofdrolspelers van de coronacrisis kijken in de spiegel: de politiek

Na twee jaar coronacrisis en dus ook coronabeleid kloppen we aan bij de hoofdrolspelers. Ze kijken zichzelf en hun beslissingen aan in de spiegel. Wat hadden ze beter kunnen doen? En wat hebben ze wél goed aangepakt? Vandaag: de politici. “Sluiting van de cultuursector was een fout.”