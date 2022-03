Hoe zou het nog zijn met de clan Coucke? Onze update van zijn vroegere medestanders die hij meebracht van KVO naar Anderlecht

De spotlights richten zich stilaan weer op Marc Coucke (57). Anderlecht kan de beker winnen en speelt een belangrijke competitiematch tegen KV Oostende. Voor de miljardair blijft dat een speciale wedstrijd. In 2018 kwam de zakenman met een legertje van aan de Noordzee tot in Brussel nadat hij Anderlecht had gekocht, maar een instant succes leverde dat niet op. De clan viel uiteen. Coucke zelf komt straks wel weer boven water, maar wat doen zijn vroegere medestanders nu?