“Houd je hond beter aan leiband en scherm weides af”: elke dag lopen treinen anderhalf uur vertraging op door loslopende dieren

Infrabel, de Belgische spoorwegbeheerder, vraagt met aandrang dat huis- en hoevedieren in de buurt van spoorwegen goed worden opgehokt. Vorig jaar is een forse stijging met 30 procent opgetekend van het aantal dieren dat door passerende treinen werd aangereden, wat – naast dierenleed – ook telkens voor de nodige vertraging zorgt.

Pony’s, herten, everzwijnen, maar ook een vos of enkele honden. Gemiddeld komt een trein elke week in aanrijding met een dier op het Belgische spoorwegnet, wat voor die laatste vaak faliekant afloopt. Concreet ging het vorig jaar om 60 dieren, waarvan 10 everzwijnen maar ook 5 honden en 4 paarden. Het aantal incidenten is fors gestegen, met 30 procent in vergelijking met 2020.

Infrabel, dat de spoorwegen beheert, vraagt daarom met aandrang dat mensen, die in de buurt van een spoorweg wonen, hun huisdieren tijdens wandelingen aan de leiband te houden en ook hun tuinen goed afsluiten. Daarnaast verzoekt Infrabel veehouders met weides in de buurt van sporen om hun weides goed afschermen, zodat er niet plots een koe of zelfs godbetert een kangoeroe, lama of struisvogel midden op de sporen staat, wat de voorbije jaren ook al een paar keer voorviel.

© INFRABEL

Infrabel wil met haar oproep niet alleen dierenleed vermijden. “Dieren langs én op het spoor hebben ook een impact op zowel de verkeersveiligheid als de stiptheid van de treinen”, beklemtoont Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. “Een treinbestuurder die een dier in de buurt van de sporen ziet, moet een alarm activeren dat andere machinisten in de buurt verwittigt, waardoor – afhankelijk van het feit of het dier op of in de buurt van de sporen is gezien – het treinverkeer in die omgeving wordt stilgelegd, of tegen een veel lagere snelheid moet rijden.” Een aanrijding met een dier kan voor beschadigingen aan de trein zorgen, waardoor de veiligheid ervan in het gedrang komt.

De opgelopen vertraging is niet min: “Aanrijdingen met dieren veroorzaakten vorig jaar een vertraging van bijna 8.700 minuten, of bijna 25 minuten per dag. Daarnaast waren er ook nog eens 22.700 minuten vertraging door 144 meldingen van dieren in de buurt van sporen, waarbij het risico bestond dat ze op de sporen gingen lopen”, aldus Thomas Baeken. “In totaal registreerden we vorig jaar gemiddeld bijna anderhalf uur vertraging per dag als gevolg van dieren op of rond de sporen”, wat een impact had op de stiptheid van 3.300 treinen.

Infrabel doet de oproep nu, omdat in het begin van de lente de meeste aanrijdingen met dieren voorvallen.