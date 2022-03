Twee jaar keken ze ernaar uit. Een zonnetje, een staalblauwe hemel en een strakgetrokken sneeuwlaken. En dan... knal, eindigde die skivakantie in mineur. Of beter gezegd: in het gips. Europ Assistance repatrieerde tijdens de krokusvakantie maar liefst 280 landgenoten. “Een zeer drukke vakantie”, klonk het.